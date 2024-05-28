В ЛНР нашли схрон с оружием и боеприпасами возле дома

В Луганской народной республике обнаружили схрон с оружием и боеприпасами возле дома в Лисичанске. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов нашли оружие и боеприпасы возле дома на Вокзальной улице. Среди обнаруженного были автоматы АКС-74 и АК-74, подствольный гранатомет, а также почти две тысячи патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

Все найденное отправили в Экспертно-криминалистический центр МВД по Луганской народной республике. Там оружие и боеприпасы исследуют.

До этого стало известно, что сотрудники пограничной службы в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов и около 100 кг взрывчатки. Помимо этого, в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия.

Ранее россиянина задержали за торговлю боевыми гранатами.