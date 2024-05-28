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В Приморье восьмилетняя девочка от скуки заявила в полицию о своем похищении

В Приморье школьница солгала о своем похищении

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Shutterstock

В Лесозаводске восьмилетняя девочка сообщила в полицию о своем похищении, школьница заявила, что ее везут в багажнике авто неизвестные. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

В экстренные службы позвонила восьмилетняя школьница из Лесозаводска, девочка заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник автомобиля и похитили, после чего бросила трубку. На повторные звонки ребенок не отвечал.

Полицейские определили координаты нахождения телефона, с которого звонила девочка. На место происшествия выехали два наряда ППС, задействовались военные, был организован досмотр транспортных средств.

Стражи порядка разыскали ребенка, девочка гуляла с подругой недалеко от дома, младшеклассница призналась, что ей было скучно и она решила пошутить, выдумав историю о похищении. В отношении родителей несовершеннолетней составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее школьник инсценировал свое ограбление, а потом потратил деньги родителей.

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