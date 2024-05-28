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Скончался бывший пресс-секретарь Кучмы Александр Мартыненко

Умер глава «Интерфакс-Украина» и экс-пресс-секретарь Кучмы Александр Мартыненко

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Украинская Правда

Основатель и глава информационного агентства «Интерфакс-Украина», известный украинский журналист Александр Мартыненко ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает агентство.

Других подробностей в сообщении не приводится.

В 1998-2001 годах Мартыненко занимал должность пресс-секретаря второго президента Украины Леонида Кучмы. С 2002 по 2003 он был членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В конце апреля сообщалось, что известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни. За всю свою жизнь он написал множество книг по истории Древней Руси и внес большой вклад в изучение истории древнерусского государства.

В том же месяце стало известно, что украинский актер театра и кино Петр Никитин скончался в возрасте 61 года. Он приобрел известность после того, как в 2017 году снялся в комедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее умер еще один вступивший в ВСУ актер из «Возвращения Мухтара».

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