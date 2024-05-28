Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на село под Белгородом

Мирный житель получил осколочное ранение при взрыве украинского дрона в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — отметил глава региона.

По его словам, в момент детонации беспилотника пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у мужчины осколочное ранение левого бедра. Гладков уточнил, что пострадавший смог сам добраться до лечебного учреждения, где ему оказали всю необходимую медпомощь.

Кроме того, взрыв повредил забор в частном доме.

Накануне украинские беспилотники атаковали автомобили в Белгородской области.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта в Белгородской области. В поселке Совхозный Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского округа украинские БПЛА сбросили взрывные устройства.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.