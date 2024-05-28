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В Рослесинфорге рассказали, как действовать, если вы заблудились в лесу

Рослесинфорг: тем, кто заблудился в лесу, важно избегать паники

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Людям, которые потерялись в лесу, прежде всего важно успокоиться и постараться сохранять самообладание. Об этом RT рассказали в пресс-службе Рослесинфорга.

«Паника только усугубит ситуацию, а бросать попытки сориентироваться в лесу нельзя. Берегите заряд телефона. Если связь есть, не ждите чуда и немедленно позвоните спасателям. Как только вам покажется, что местность вам незнакома, тут же поворачивайте назад и двигайтесь в обратном направлении», — посоветовали эксперты.

По их словам, по ходу передвижения в лесу стоит оставлять специальные метки, например, зарубки, сломанные ветки. Если при себе имеется фонарик или свисток, можно подавать ими сигналы. В противном случае специалисты рекомендуют периодически издавать звуки — громко петь или разговаривать. Еще один совет, который они озвучили, — экономить воду и еду, а также не есть незнакомые грибы и ягоды.

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин до этого говорил, что перед походом в лес за грибами или ягодами важно предупредить родных или друзей о вашем намерении на случай экстренной ситуации. С собой в поход он советует взять мобильный телефон, зарядное устройство, компас, зажигалку, бутылку воды и несколько плиток шоколада.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели запрет на посещение лесов до 3 июня.

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