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Москвичам рассказали, где можно бюджетно позавтракать вне дома

Проект Сноб рассказал, что завтраки вне дома не теряют популярности в Москве

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Depositphotos

Завтраки вне дома не теряют популярности в Москве, рестораны регулярно обновляют утреннее меню, стараясь удивить гостей.

Проект «Сноб» подготовил подборку мест, где можно бюджетно и вкусно позавтракать. В списке представлены заведения с разнообразной кухней, начиная от итальянской и греческой, заканчивая легким меню для соблюдающих ЗОЖ.

Согласно исследованию дейтинг-сервиса Мамба и образовательного пространства Дом полимеров на ВДНХ, большинство россиянок (70%) считают ресторан лучшим местом для первого свидания.

Помимо ресторана, удачной идеей девушки считают прогулку в парке (61%), 52% — приглашение в театр, 42% — на выставку. 25% россиянок согласны на тематическую экскурсию.

При этом каждая пятая опрошенная сказала, что может отказаться от свидания, если ей не понравится место встречи. 24% девушек считают, что локация расскажет о серьезности намерений мужчины. 14% респонденток таким образом могут оценить уровень дохода, а 13% — уровень интеллекта.

Ранее шеф-повар объяснил, как выбрать ресторан в незнакомом городе.

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