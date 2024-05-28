Стало известно, какие зарплаты предлагают спортивным тренерам в Москве

Зарплатные предложения для спортивных тренеров в Москве сильно отличаются. Работодатели предлагают ежемесячную оплату от 40 до 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

По данным сервиса, за последний год в столице стали искать тренеров на 28% чаще. При этом зарплатные предложения данным специалистам увеличились на 4% и составили в среднем 53 203 рубля. Самое большое вознаграждение предлагают тренеру по большому теннису — до 350 тысяч рублей.

Также в городе ищут тренера по футболу. Предлагаемая зарплата — от 40 до 120 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что спрос на курьеров этой весной вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а средние предлагаемые зарплаты для занятых в этой профессии увеличились на 15%.

Кроме того, стало известно, что самая высокая заработная плата среди «офисных» вакансий в Москве — у агента по недвижимости. Также в лидерах замерщик окон ПВХ. Топ-3 замыкает дизайнер-консультант.

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