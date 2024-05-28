В российском продуктовом магазине покупателей напугала агрессивная змея

В Зеленограде обнаружили змею в продуктовом магазине. Она оказалась агрессивной и перепугала посетителей, передает 360.ru со ссылкой на источник.

Пресмыкающееся животное заметили в магазине примерно в 13:10, на место вызвали специалистов. На данный момент неизвестно, является ли змея ядовитой, информация о пострадавших также уточняется, сообщил источник.

До этого в Вологодской области пятилетнего ребенка госпитализировали после того, как его на прогулке во дворе укусила ядовитая змея. Сообщается, что мальчик заметил гадюку и решил ее погладить, после чего понадобилось срочно вводить ему противоядие.

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