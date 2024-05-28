В аэропортах Москвы и Тель-Авива задержали рейсы компании Red Wings

Вылеты нескольких самолетов авиакомпании Red Wings из аэропортов российской столицы и израильского города Тель-Авива задержали по техническим причинам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного органа, в аэропорту Домодедово был отложен рейс WZ 9017 из Москвы в Тель-Авив. Как рассказали представители Red Wings, на период ожидания пассажиров разместили в гостинице и предоставили им питание с прохладительными напитками.

«В Тель-Авив они отправятся на резервных бортах», — говорится в заявлении.

При этом в израильском городе произошла аналогичная ситуация, но купивших билеты людей заранее оповестили о задержке вылета самолета в Москву. В настоящее время сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры внимательно следят за ситуацией, в том числе за соблюдением прав пассажиров. Если появятся основания, специалисты готовы рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Впоследствии пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила, что рейс WZ 9017 вылетел из Москвы в Тель-Авив. Самолет покинул аэропорт Домодедово в 12:47 мск.

Ранее аэропорт в Элисте принял первый самолет из Москвы после возобновления работы.