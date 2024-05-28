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Глава МАГАТЭ оценил возможность перезапуска Запорожской АЭС

Гросси: для перезапуска ЗАЭС нужны условия, исключающие риск ядерного инцидента

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово в будущем обсуждать вопрос о перезапуске Запорожской атомной электростанции (АЭС), однако в данный момент это невозможно, заявил директор агентства Рафаэль Гросси. Его цитирует «Интерфакс».

«Обсудили возможность перезапуска Запорожской атомной электростанции, который в настоящий момент по общему пониманию представляется невозможным», — сказал Гросси во время переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

При этом глава МАГАТЭ допустил, что в дальнейшем стороны вернутся к обсуждению вышеуказанного вопроса, но подчеркнул, что для перезапуска ЗАЭС нужно будет обеспечить такие условия, при которых не будет риска возникновения ядерного инцидента из-за внешнего воздействия.

Переговоры между Гросси и Лихачевым начались утром 28 мая в аэропорту Калининграда. Помимо главы «Росатома», Россию представляют специалисты из Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что в МАГАТЭ опасаются зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух ЛЭП.

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