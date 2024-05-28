На Украине заочно предъявили обвинение главе российского ЦМРБанка

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение председателю правления российского банка «Центр международных расчетов» (ЦМРБанк) Руслану Арефьеву. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Поводом стало открытие филиалов и работа банка в Крыму, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. В пресс-службе заявили, что Арефьеву предъявили обвинение по статье о «действиях, совершенных с целью изменения территории и госграницы Украины».

До этого СБУ заочно предъявила обвинения председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. В спецслужбе пояснили, Матвиенко заочно предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — «оправдание вооруженной агрессии против Украины» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме этого, в СБУ напомнили, что ранее чиновнице вменяли в вину «подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны».

Также следователи СБУ заочно сообщили музыкальному продюсеру Юрию Бардашу о том, что он подозревается в преступлениях по четырем статьям УК, включая публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, распространение материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганду войны и оправдание «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее СБУ пригрозила атаками на Крымский мост.