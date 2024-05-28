На Кубани мужчина приставал к девочкам в лифте, его ищет полиция

В Новороссийске неизвестный приставал к двум несовершеннолетним в лифте. Сообщение об этом появилось от родственницы школьниц в одном из домовых чатов, сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

«Сестра и дочка заходили где-то в 21.30 в подъезд, сестре 16, дочке 11 лет. С ними в лифт зашел мужчина, девочки сказали, что не подумали даже, что с ним что-то не так. <...> В лифте он начал говорить, какие они красивые, просить номер и т.д. Когда дети стали выходить на своем этаже, он хлопнул дочь по попе», — рассказала мать одной из несовершеннолетних.

Женщина отметила, что неизвестный преследовал девочек до самой квартиры, после чего поднялся на этаж выше.

По словам родственницы школьниц, все произошло в доме 5 по улице Мурата Ахеджака.

В пресс-службе городской полиции заявили, что проводят проверку по факту публикации материалов в сети.

«Данный факт зарегистрирован, инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины дана правовая оценка», — подчеркнули правоохранители.

Ранее в Уфе мужчина преследовал школьницу и приставал к мальчикам на детской площадке.