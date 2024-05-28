Риелтор рассказала, что скрывают собственники, сдавая квартиру в аренду

В России договоры аренды квартир чаще всего заключаются на 11 месяцев, чтобы избежать регистрации в Росреестре. Об этом в интервью РИАМО рассказала вице-президент «Гильдии риэлторов Московской области» Татьяна Рачкова. Риск для арендатора, по ее словам, заключается в том, что его в любой момент могут попросить покинуть жилище.

«Многие собственники квартир настаивают на таком максимальном сроке, опасаясь привлечь к себе дополнительное внимание. Подобная практика сложилась потому, что согласно Гражданскому кодексу, договор аренды сроком от года необходимо регистрировать в Росреестре», — сообщила Рачкова.

Она добавила, что если собственник квартиры захочет сдать жилье на срок больше года и не зарегистрирует договор найма, то документ фактически не будет иметь законной силы.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута до этого спрогнозировал снижение цен на аренду квартир в России на 5-10% в июне-июле.

Он предупредил, что все потенциально хорошие варианты могут разойтись, и уже в конце лета арендовать квартиру будет сложнее. По его словам, спрос на съем жилья будет оставаться высоким, пока ставки по рыночной ипотеке будут сохраняться на уровне 17-18% годовых.

Ранее риелторы назвали среднюю стоимость аренды загородного дома в Подмосковье.