В Таиланде стал популярным двойник Джона Уика

Мужчина из Германии стал популярным в Таиланде благодаря тому, что похож на главного героя фильма «Джон Уик», пишет Oddity Central.

Одноименная серия фильмов про киллера Джона Уика в исполнении Киану Ривза обрела фанатов по всему миру. Любовь людей к этой франшизе в полной мере прочувствовал на себе мужчина из Германии, приехавший в Таиланд. Все благодаря тому, что он очень похож на главного героя картины.

Как пишут СМИ, немец подрабатывает торговцем уличной еды, а ведущие новостные агентства Таиланда усердно работали над его идентификацией. Узнав о своей популярности, мужчина сам вышел на связь и рассказал, что женат и приехал к родственникам супруги.

«Спасибо тайцам, что приняли меня. Тайцы прекрасны, особенно моя жена», — прокомментировал он.

Его жена тоже пообщалась с журналистами и рассказала, что еще в Германии заметила схожесть супруга с Киану Ривзом и предложила ему отрастить волосы и бороду, чтобы стать похожим именно на персонажа Джона Уика. Но женщина не ожидала, что возлюбленный будет иметь такую огромную популярность на ее родине.

Ранее сообщалось, что 59-летний Киану Ривз впервые за долгое время сменил имидж.