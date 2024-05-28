В РАН рассказали, что следят за делами против ученых

Уголовные дела в отношении членов Российской академии наук (РАК) являются предметом пристального внимания в самой академии. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на общем собрании академии, передает РБК.

«Каждый случай, когда члены РАН оказываются в непростой жизненной ситуации, является для нас предметом пристального внимания», — сказал Красников.

Он назвал особенно чувствительными сюжеты, когда ученым предъявляют обвинения в нарушении закона. Очень важно сохранять незыблемость и принципы, заложенные в нашем законодательстве, для беспристрастного и объективного расследования, подчеркнул глава РАН.

По его словам, каждое обвинение прорабатывается специалистами в области права и академия не оставляет «без внимания тех, кто по незнанию или оплошности оказался в беде».

21 мая суд признал 77-летнего физика Анатолия Маслова виновным в госизмене, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Также физику назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, которые составляют гостайну, сроком на два года.

По версии следствия, в 2014 году Маслов передал немецкой разведке секретные научные разработки, связанные с гиперзвуком. Он отрицает вину, защита называет обвинение незаконным.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать срок 77-летнему физику.