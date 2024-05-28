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Верховный суд выступил против прекращения дел о клевете после примирения сторон

Верховный суд предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России разработал проект федерального закона, который направлен на изменение вида уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время данные дела рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.
Проект предлагает перевести такие дела в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его представителя, при этом прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

В настоящее время пострадавший обязан самостоятельно поддерживать обвинение в суде, а его неявка на заседание без уважительной причины влечет прекращение уголовного дела.

21 мая сообщалось, что совет судей РФ дал согласие на назначение Владислава Иванова на должность председателя Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. До этого Владислав Иванов занимал кресло председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В 2006 году он был председателем Арбитражного суда Бурятии.

Ранее было опубликовано постановление о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ.

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