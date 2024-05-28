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В Николаевской области неизвестные подожгли релейный шкаф

«Страна.ua»: неизвестные сожгли релейный шкаф на ж/д в Николаевской области

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Shutterstock

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Николаевской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua», сославшись на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, инцидент произошел на перегоне между станциями Вознесенск и Александровка. Группа неизвестных подожгла один из находящихся здесь релейных шкафов, при этом огонь удалось потушить через 20 минут после его возникновения.

«Движение поездов не прекращалось», — говорится в материале.

Как сказал источник издания, в настоящее время стражи порядка разыскивают нарушителей.

25 мая в Краснодарском крае задержали местного жителя по подозрению во взломе и поджоге релейного шкафа на железной дороге. Пожар произошел ночью возле станции Крымская, из-за чего специалистам пришлось задержать прибытие двух пассажирских поездов.

Telegram-канал Shot отмечал, под стражей оказался 34-летний уроженец Республики Башкортостан. Мужчина работает слесарем на одном из местных предприятий, которое специализируется на энергоснабжении.

Ранее трое подростков за 60 тыс. рублей подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кемеровской области.

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