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В Тверской области 18-летний юноша поджег военкомат и получил срок 11 лет

Житель Твери получил срок за поджог военкомата

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Shutterstock

Суд вынес приговор жителю Твери, которого подозревали в терроризме. Об этом сообщает Mk.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Лихославле. По версии правоохранителей, 18-летний россиянин приехал в населенный пункт и попытался поджечь здание военкомата.

«Противоправную деятельность пресекли тверские силовики», – сообщается в публикации.

Его быстро задержали, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным, теперь в колонии строгого режима юноша проведет 11 лет.

По данным издания, поступить так россиянин решил после публикации в Telegram-канале, где администраторы якобы намекали на поджог. О том, обещали ли ему деньги за это, не сообщается.

До этого уроженца Казани лишили свободы за попытку поджога военкомата. Соответствующее задание ему дал сотрудник, который представился Бэном, сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. После разговора с ним молодой человек попытался выполнить задание, но был задержан.

Ранее петербурженку обвинили в поджоге военкомата по наводке аферистов.

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