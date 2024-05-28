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В Госдуме заявили о попытках иноагентов подорвать промышленность в России

Депутат ГД Федоров: иноагенты мешают работе промышленных предприятий в России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Иностранные агенты могут вмешиваться в работу промышленных предприятий, чтобы нанести им урон, уверен депутат Госдумы Евгений Федоров. Так он в беседе с Общественной Службой Новостей отреагировал на сообщения о том, что золотодобывающая компания Nordgold обвинила иноагентов в клевете из-за жалобы президенту.

Напомним, жители Тянского национального наслега обратились к Владимиру Путину с письмом, в котором пожаловались на Nordgold. В том числе они заявили, что компания открывает новые рудники и «выживает из родных территорий», а также является источником опасной химической пыли. В Nordgold эту информацию назвали клеветой, распространяемой иноагентами. По мнению депутата Федорова, подобный ответ имеет основания, так как иноагенты часто используют экологическую повестку в «подрывной деятельности».

«Разумеется, в точности о том, какие сценарии им придумывают в Госдепартаменте США, сказать невозможно, но мы видим, что в ход идет практически все», — заявил парламентарий.

По мнению Федорова, в ситуацию должны вмешаться компетентные органы, которые смогут проверить информацию из письма с обвинениями в адрес золотодобывающей компании.

«Пыль — не пыль, но у обозначенной проблемы есть вполне измеримые параметры. На обращение, если таковое действительно есть, ответят, поверьте мне», — заключил парламентарий.

Ранее в МИД РФ рассказали о сложном положении США из-за закона об иноагентах в Грузии.

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