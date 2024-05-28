Полиция ищет свидетелей массовой драки у крытого рынка в Саратове

В Саратове правоохранительные органы ищут свидетелей драки в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Инцидент произошел у Крытого рынка на проспекте Столыпина. Очевидцы опубликовали в сети видеозаписи, на которых несколько мужчин дерутся на улице.

«В настоящее время проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента», — рассказали в МВД, добавив, что просят обратиться очевидцев ЧП в ближайшее отделение полиции или позвонить на номер «102».

В пресс-службе Следственного управления СК по городу заявили, что также начали проверку по факту размещенного в интернете ролика.

До этого в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой. Во время вечерней прогулки девушки и ее возлюбленного на пути им повстречался бывший бойфренд подружки. Между ними возникло недопонимание, парни втянулись в драку. Позднее девушка позвонила своему папе, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».

Ранее в Казахстане произошла массовая драка между выпускниками школ.