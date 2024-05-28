Начальник управления департамента МО РФ не признает вину в злоупотреблении полномочиями

Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий не признает вину в деле о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вертелецкого задержали и арестовали по решению столичного суда.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными.

Согласно данным обвинения, действия подсудимого причинили государству ущерб более чем на 70 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски и допросы. Отмечается, что расследование в отношении Вертелецкого ведут военные следователи.

До этого адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подал апелляцию на его арест по обвинениям в мошенничестве.

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