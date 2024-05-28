Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Начальник управления департамента МО РФ не признает вину в злоупотреблении полномочиями

ТАСС: офицер департамента госзаказа МО Вертелецкий не признает вину

close
100%
Shutterstock

Начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий не признает вину в деле о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вертелецкого задержали и арестовали по решению столичного суда.

По версии следствия, в 2022 году он принял на исполнение работы в рамках опытно-конструкторской деятельности по государственному контракту, которые остались невыполненными.

Согласно данным обвинения, действия подсудимого причинили государству ущерб более чем на 70 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски и допросы. Отмечается, что расследование в отношении Вертелецкого ведут военные следователи.

До этого адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подал апелляцию на его арест по обвинениям в мошенничестве.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами