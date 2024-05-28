Главы «Росатома» и МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде

В Калининграде стартовали переговоры гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет из Австрии приземлился в аэропорту Храброво в 08:01 по местному времени (09:01 мск). Сообщалось, что встреча Гросси с делегацией во главе с Лихачевым должна была пройти прямо в воздушной гавани. Помимо главы «Росатома», Россию представляют специалисты из Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.

Визит Гросси в Калининград 23 мая анонсировал постоянный представитель РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также добавил, что Россия пока не считает необходимым обеспечить посещение ЗАЭС Гросси, и в МАГАТЭ также не выступали с подобной инициативой. При этом Ульянов подчеркнул, что на территории ЗАЭС постоянно работает группа наблюдателей МАГАТЭ.

Ранее Гросси сообщал о приостановке переговоров МАГАТЭ и Ирана по вопросам, связанным с ядерной программой исламской республики.