Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главы «Росатома» и МАГАТЭ начали переговоры в Калининграде

Переговоры Лихачева и главы МАГАТЭ стартовали в вип-зале аэропорта Калининграда

close
100%
Алексей Башкиров/«Росатом»

В Калининграде стартовали переговоры гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет из Австрии приземлился в аэропорту Храброво в 08:01 по местному времени (09:01 мск). Сообщалось, что встреча Гросси с делегацией во главе с Лихачевым должна была пройти прямо в воздушной гавани. Помимо главы «Росатома», Россию представляют специалисты из Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.

Визит Гросси в Калининград 23 мая анонсировал постоянный представитель РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также добавил, что Россия пока не считает необходимым обеспечить посещение ЗАЭС Гросси, и в МАГАТЭ также не выступали с подобной инициативой. При этом Ульянов подчеркнул, что на территории ЗАЭС постоянно работает группа наблюдателей МАГАТЭ.

Ранее Гросси сообщал о приостановке переговоров МАГАТЭ и Ирана по вопросам, связанным с ядерной программой исламской республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами