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Самогон в бутылке из-под лимонада поставили на стол на детском празднике в российском кафе

В Рязани детям на празднике поставили на стол самогон в бутылке из-под лимонада

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Елена Коняшкина/62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN/VK

В Рязани на стол во время детского праздника в кафе поставили самогон в бутылке из-под лимонада. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

По словам одной из очевидиц, инцидент произошел 26 мая в кафе «Саванна» на Школьной улице. На детский праздник, проходивший в заведении, было заказано две бутылки лимонада, которые уже стояли на столе, когда гости прибыли.

Когда гости начали принимать пищу, выяснилось, что в одной из бутылок не лимонад. Персонал кафе сообщил, что жидкостью в емкости является самогон. Сообщается, что официантка заулыбалась и пообещала заменить напиток, а администратор заведения попросила не придавать произошедшее огласке.

При этом неопознанную жидкость в бутылке из-под лимонада успела попробовать маленькая девочка. Информации о ее состоянии не поступало, прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее детей наградили конфетами с коньяком на патриотическом конкурсе в Москве.

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