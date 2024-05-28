Борт из Вены приземлился в аэропорту Калининграда

Самолет из Вены приземлился в аэропорту Храброво в Калининграде, где 28 мая ожидают визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что чартер приземлился в Храброво в 08:31 по местному времени (09:31 мск).

23 мая постоянный представитель Российской Федерации при Международном агентстве по атомной энергии и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград 28 мая.

По его словам, встреча российской делегации с Гросси должна пройти в аэропорту. Ульянов отмечал, что в России пока не считает необходимым обеспечить посещение ЗАЭС Гросси, и в МАГАТЭ также не выступали с подобной инициативой.

До этого глава МАГАТЭ назвал крайне опасной зависимость ЗАЭС от двух внешних ЛЭП.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее ЗАЭС передала МАГАТЭ данные об атаке ВСУ на транспортный цех станции.