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Стало известно, сколько россиян соблюдают правила кибербезопасности на работе

«Работа.ру»: 38% россиян соблюдают правила кибербезопасности на работе

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Shutterstock

Более трети (38%) россиян знают правила кибербезопасности и хранения данных на работе и постоянно им следуют. Это показало исследование сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Киберпротект», передает RT. В нем приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех российских регионов.

Еще 42% респондентов знают об этих правилах, но не всегда их соблюдают.

«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же (10%) вовсе не пользуются компьютером», — говорится в исследовании.

При этом в числе самых ответственных сотрудников оказались IТ-специалисты. Более половины из них — 58% — стараются максимально придерживаться правил кибербезопасности, в числе лидеров по уровню ответственности также оказались работники транспортной отрасли (47%) и сферы торговли (40%).

17 мая издание Axios писало, что министерство обороны США ведет переговоры с корпорацией Microsoft о возможности расширения сотрудничества в отношении кибербезопасности. Если стороны подпишут меморандум, то ведомство планирует завершить переход на использование новых инструментов Microsoft до начала лета 2025 года.

Ранее стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников.

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