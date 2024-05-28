Врачи объяснили, почему опасно спать в жарком помещении

Оптимальная температура воздуха в спальне не должна превышать 16-20 градусов. Если спать в помещении, где слишком жарко, то можно нанести серьезный вред здоровью. Это грозит нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и снижением иммунитета, объяснила RT невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Когда человек спит в душном, жарком помещении у него повышается температура тела, из-за чего он начинает обильно потеть, теряет жидкость и электролиты, которые обеспечивают работу сердца – калий, магний и хлор, объяснила врач.

«Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отеки, увеличивается риск образования тромбов», — подчеркнула Демьяновская.

Если в квартире нет кондиционера, то нужно плотно закрывать шторы, чтобы солнце не нагревало комнату. После захода солнца следует проветрить комнату, летом желательно также пользоваться увлажнителем воздуха. Для сна рекомендуется использовать легкое одеяло и пижаму из натуральных тканей.

Также врачи советуют в жаркое время года принимать перед сном теплый душ, а в течение дня пить как можно больше чистой воды. Обливание холодной водой может быть опасно, так как организму вредны резкие перепады температур – это грозит спазмом коронарных и мозговых артерий, предупредила невролог.

Если человек после сна чувствует слабость, сонливость, у него наблюдаются отеки и учащенный пульс, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, доктора также подчеркивают, что перед наступлением жары гипертоникам нужно подобрать лекарства для снижения давления, а также пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара.

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