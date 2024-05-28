В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с большегрузом на трассе в Приморье

В Приморье устанавливают обстоятельства ДТП, после которого помощь медиков понадобилась четырем людям. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на дороге А-370 «Уссури», соединяющей Уссурийск и Владивосток. По предварительным данным, россиянин за рулем иномарки Volvo ехал со стороны Уссурийска.

«Мужчина не справился с управлением, повредил леерное ограждение, после чего совершил столкновение с встречным автомобилем Nissan Note», – поделились в ведомстве.

В аварии пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний и женщина, которую направили в реанимацию. Информация о характере травм отсутствует.

Специалисты ведомства проводят необходимые мероприятия, которые позволят выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам правоохранители примут решение.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре. Для координации деятельности, на место прибыл прокурор района.

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