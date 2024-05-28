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Организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области

В Ярославской области задержали троих организаторов крупной нарколаборатории

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МВД РФ по Ярославской области

Троих подозреваемых в организации нарколаборатории задержали в Ярославской области, у них изъяли более 150 кг мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк рассказала, что полицейские обнаружили лабораторное оборудование в хозяйственной постройке, расположенной на территории одного из сел, а также 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком, которые направили на исследование.

Эксперты подтвердили, что изъятые вещества общей массой более 158 кг содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон, отметила она.

Следователи СЧ СУ УМВД России по региону возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Фигурантов дела заключили под стражу.

22 мая в МВД сообщали, что в Магнитогорске правоохранительные органы ликвидировали сеть магазинов наркотиков.

Ранее сообщалось, что экипаж попытался сжечь яхту, на борту которой находилось более 400 кг кокаина.

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