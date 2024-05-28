В Якутии на главу одного из муниципалитетов возбудили дело за хищения

В Верхоянском районе Якутии завели уголовное дело на главу муниципального образования, которого подозревают в хищении бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года подозреваемый поручал своему бухгалтеру делать документы для начисления премий ему самому, его брату и супруге. А сотрудник выполнял незаконные указания главы, потому что боялся увольнения.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия и собирают необходимые доказательства.

До этого правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова за получение взятки. Согласно информации региональной администрации, замглавы области заведовал работой департаментов строительства, архитектуры, госжилинспекции, а также министерств по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Перед этим Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

Ранее по подозрению во взятке задержали главного дорожника Челябинска.