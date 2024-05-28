Прямые рейсы на Бали из РФ могут скоро появиться

Прямые авиарейсы на Бали из России могут быть восстановлены уже в предстоящем курортном сезоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

По словам индонезийского чиновника, усилия по возобновлению прямых рейсов с Россией продолжались в течение последних двух лет, и, по его словам, есть надежда на успешное завершение этого процесса в ближайшем будущем.

Уно также подчеркнул, что около 90% российских туристов знают Бали и рассматривают его как основное направление для отдыха.

По словам министра, российские туристы обычно предпочитают отдыхать на Бали в кругу семьи и наслаждаются роскошными условиями отдыха.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил о намерении двух российских авиакомпаний запустить прямые рейсы в Индонезию, включая направление на Бали.

Также во вторник возобновится работа аэропорта Элисты, это делает его первым из аэропортов, открывающихся после введения ограничений из-за начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что из Махачкалы и Минеральных Вод могут появиться рейсы в Иран.