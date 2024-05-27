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Женщина стала фигуранткой уголовного дела, похитив спасательные жилеты из самолета

Хабаровчанка украла спасательные жилеты из самолета, летевшего в Благовещенск

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Shutterstock

В аэропорту Благовещенска раскрыли кражу спасательных жилетов из пассажирского самолета, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД.

Пропажу пяти спасательных жилетов из салона самолета обнаружил сотрудник авиакомпании и обратился к транспортным полицейским. Те провели проверку и установили, что к краже причастна 44-летняя женщина, только что прилетевшая в Благовещенск из родного ей Хабаровска.

Сообщается, что пропавшие авиационные спасательные жилеты были обнаружены в ее ручной клади. Подозреваемая заявила, что похитила их для использования в личных целях.

«Сумма ущерба для авиакомпании составила свыше 43 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее парашютистка выжила, упав с высоты 4,5 км из-за нераскрывшегося парашюта.

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