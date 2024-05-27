В Домодедово прошел фестиваль экстремальных видов спорта

В Домодедово, в парке «Константиновский» прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Фест», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что фестиваль посетили 3 тыс. человек.

Для посетителей провели соревнования на самокатах, bmx и роликах.

Также на фестивале работали интерактивные локации, на которых любой желающий мог раскрасить машину и посетить мастер-классы.

В конце фестиваля для посетителей выступили уличные танцоры и прошла дискотека с красками холли.