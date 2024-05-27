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В Крыму туристка выжила, сорвавшись с 50-метровой скалы

В Крыму спасли туристку, упавшую со скалы высотой 50 метров

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ГУ МЧС России по Республике Крым' class="item-image" >
Телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Крым

В Феодосии спасатели оказали помощь туристке, сорвавшейся со скалы во время похода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике Крым.

Инцидент произошел 27 мая в районе Агатового пляжа в Феодосии. Девушка поднималась на гору Васюковка и сорвалась со скалы, пострадавшая скатилась по крутому склону высотой 50 метров.

Спасатели поисково-спасательного Специализированного отряда совместно с сотрудниками ГКУ РК «Крым-спас» приступили к поиску и оказанию первой помощи. При помощи альпинистского снаряжения пострадавшую доставили к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

До этого сообщалось, что на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы и сломала кости лица, пытаясь сделать селфи на высоте. Компания подростков в темное время суток решила наведаться на Быковские пороги — раньше достопримечательность была дамбой для водопада. Несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, однако планировавшая сделать селфи на высоте школьница сорвалась и упала. Друзья пострадавшей вызвали на место экстренные службы, девушка получила множественные переломы — у несовершеннолетней сломана нижняя челюсть в нескольких местах, а также верхняя челюсть, носовые пазухи и глазницы.

Ранее туристка оступилась на горной тропе и сорвалась со скалы высотой 214 метров.

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