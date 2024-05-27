На издательницу «Медузы» составили протокол об участии в нежелательной организации

Черемушкинский суд Москвы составил протокол на издательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко. Соответствующий материал размещен в картотеке суда.

Дело об участии Тимченко в «нежелательной организации» было зарегистрировано 2 мая.

До этого суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-СМИ «Медуза».

«Постановлением суда Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», — заявили в суде.

Мужчину признали виновным в участии в деятельности неправительственной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России (20.33 КоАП РФ).

Генпрокуратура признала деятельность российского независимого издания «Медуза» нежелательной 26 января 2023 года.

Ранее в ГД был одобрен проект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации.