Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По данным СМИ, главреда уже сутки удерживают в территориальном центре комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), не давая журналисту связаться с родственниками.

В заметке отмечается, что сотрудники ТЦК не назвали причину задержания Денкова и отобрали у него все средства связи, из-за чего родные главреда обратились в полицию для поиска пропавшего. Только через 24 часа выяснилось, что журналист находится в военкомате.

Накануне украинские правоохранители задержали сотрудника одесского военкомата по подозрению в помощи уклонистам. Оказалось, что мужчина вносил изменения в реестр военнообязанных, чтобы помочь призывникам не попасть под мобилизацию, и брал за свои услуги от 4,5 тысячи до семи тысяч долларов, что позволило правонарушителю заработать не менее одного миллиона долларов. Известно, что с лета 2023 года он сделал данные о 138 военнообязанных непригодными для военной службы. Чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее на Украине сообщили, сколько из получивших повестки украинцев приходят в военкоматы.