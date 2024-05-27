В Бурятии школьники подожгли траву и устроили пожар на 26 гектаров

Комитет по ГО, ЧС И ОБ г. Улан-Удэ/VK

В столице Бурятии двое подростков из любопытства устроили пал травы, из-за детской шалости по тревоге был поднят гарнизон пожарных Улан-Удэ. Об этом сообщает городской комитет по ГО и ЧС.

Детская шалость привела к крупному пожару в пригороде Улан-Удэ, двое подростков 10 и 12 лет из любопытства решили поджечь сухую траву возле поселка Южный.

Пламя быстро разнесло порывом ветра, по тревоге был поднят личный состав улан-удэнского пожарного гарнизона, с огнем боролись несколько пожарных расчетов. Возгорание охватило территорию в 26 гектаров, пострадал и лесной массив.

До этого сообщалось, что в Акшинском районе Забайкальского края детская шалость стала причиной крупного ландшафтного пожара. Двое учеников первого и второго класса из села Урейск играли с зажигалкой и случайно подожгли сухую траву, испугавшись, что ветер стремительно разносит огонь, школьники скрылись с места происшествия. Огонь охватил 1200 квадратных метров, его тушили пожарные, добровольцы и местные жители, общими усилиями удалось предотвратить переход огня на жилые дома. Личности юных поджигателей удалось установить, их родителям грозит крупный штраф.

Ранее в Рязани шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры.