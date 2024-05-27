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Россиянам объяснили, как избежать заражения бруцеллезом

Профессор Чумаков: молоко, мясо и сыр могут быть заражены бруцеллезом

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Linnea Rheborg/Global Look Press

Введенный карантин в Самаре – это правильное решение на фоне распространения бруцеллеза или мальтийской лихорадки, отметил научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Это очень опасное заболевание, которое может привести к инвалидности и летальному исходу, а заразиться им можно через продукты питания животного происхождения, рассказал он в беседе с 360.ru.

При заражении бруцеллезом поражаются практически все внутренние органы. На первых стадиях заболевания повышается температура, появляется боль в суставах, проблемы с желудком и кишечником.

Важно как можно скорее обращаться к врачу, так как при подтверждении диагноза «поднимают на ноги» все системы здравоохранения, подчеркнул Чумаков. Обычно меры предпринимаются оперативно, поэтому, вероятнее всего, в Самаре уже подавили все очаги и предостерегли распространение бруцеллеза, считает профессор.

Чтобы заразиться, необязательно близко контактировать с животными – источником инфекции могут быть продукты питания, подчеркнул специалист.

«Например, молоко, свежий сыр. Эти бруцеллы могут там находиться», — пояснил Чумаков, добавив, что также источником заболевания может стать мясо зараженного животного.

Напомним, врачи подчеркивают, что важно до конца прожиривать и проваривать мясо, желательно отказаться от употребления стейков с кровью. Сырое молоко также нужно обязательно кипятить, пить парное молоко крайне опасно.

Ранее врачи рассказали, как избежать заражения опасным для печени вирусом.

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