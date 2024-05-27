В Петербурге ребенок попал в больницу с разрывом печени, упав с велосипеда

В Приморском районе Петербурга школьница упала с велосипеда и попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Вербной, 13-летняя школьница каталась на велосипеде на детской площадке и упала, перелетев через руль.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой живота, разрывом правой доли печени и внутрибрюшным кровотечением в тяжелом состоянии. Девочку поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге семилетнего мальчика забрали в больницу после падения с электросамоката. Ребенок вместе с отцом ехал во дворе дома на Брестском бульваре на одном транспортном средстве, когда что-то пошло не так: мальчик упал и получил травму пальца. Ребенок остался без ногтевой фаланги указательного пальца на правой руке. Мальчика госпитализировали в одно из городских медицинских учреждений. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в Ростовской области ребенок упал с качелей и получил разрыв селезенки.