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В Архангельской области вспыхнула пилорама

МЧС: в Няндоме Архангельской области вспыхнула пилорама

В Няндоме Архангельской области вспыхнула пилорама, площадь пожара достигла 680 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

«Огонь охватил штабеля отходов лесопиления, возникла угроза перехода пламени на соседние штабеля. Тушение осложняется сильным порывистым ветром, способствующим распространению огня», — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать, на месте работают 25 специалистов, задействованы восемь единиц техники. Работы по тушению продолжаются.

До этого под Новокузнецком произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ, оба транспортных средства после столкновения сгорели. ДТП произошло на въезде в Новокузнецкий район. По словам очевидцев, водитель автобуса спасся. На кадрах с последствиями аварии видно, что кузов Toyota оказался полностью деформирован. От автобуса после пожара почти ничего не осталось. Возгорание ликвидировали прибывшие на место ДТП пожарные.

Ранее очевидцы засняли мощный пожар в недостроенном жилом комплексе в Волгограде.

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