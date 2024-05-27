В Смоленске трое детей застряли ночью на самодельном плоту посреди карьера

Трех школьников спасли с самодельного плота на Шейновском карьере в Смоленске, дети заплыли далеко от берега и просили о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС области.

Инцидент произошел ночью 26 мая, в экстренные службы обратились трое школьников. Мальчиков 13, 14 и 15 лет отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям.

Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие подростков и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

До этого сообщалось, что в Челябинской области сотрудники полиции вытащили из ледяной воды тонувшую девушку и мужчину, который пытался ее спасти. В экстренные службы обратилась жительница Троицка, женщина сообщила о том, что в реку около моста упала девушка. На место был направлен ближайший наряд полиции, стражи порядка увидели, что помимо девушки в воде отчаянно борется с течением мужчина, пытающийся ее спасти. Полицейские бросились на помощь. Пострадавших удалось вынести на берег, в медицинской помощи они не нуждались. 53-летнего мужчину, который первым бросился в воду, чтобы спасти девушку, обещают представить к награде.

Ранее в Енисейске мужчина спас тонувшего в ледяной реке ребенка.