В парках Подмосковья начался фестиваль танцев

В парках Московской области стартовал II сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Всего в первые 2 дня фестиваля, 25 и 26 мая, мероприятия посетили около 15 тыс. жителей региона.

В конкурсах приняли участие 892 человека, а фестиваль в центральном парке в Пушкино посетили более 2 тыс. человек.

В финал прошли 7 команд, а некоторые команды получили специальные призы.

Также в концертной программе приняли участие артисты ТНТ, среди которых Аня Вишнякова (Вишня), Виталий Уливанов, Сергей STK и другие.

Фестиваль «Город танцует в парках» продлится до 16 июня.