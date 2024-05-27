Школьник ранил учительницу ножом и сбежал через окно

Ученик напал на учительницу английского языка во французской школе, сообщается на портале Vibration.

Инцидент произошел 27 мая в лицее в Шемийе-ан-Анжу, коммуне на западе Франции. По предварительным данным, сегодня утром 18-летний юноша ударил педагога ножом и сбежал из здания через окно.

Женщина получила легкую травму лица и была доставлена в больницу, а злоумышленника вскоре задержали. Врачи уточняют, что жизнь пострадавшей находится вне опасности.

До сих пор нападавший не попадал в поле зрения правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека. Ведется расследование.

Ранее выгнанный с урока 15-летний подросток пригрозил директору школы ножом.