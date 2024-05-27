В Орске подсчитали количество пострадавших от паводка улиц

В Орске Оренбургской области завершили оценку количества дорог и улиц, пострадавших от паводка этой весной. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Василий Козупица.

По словам градоначальника, стихия привела в негодность около 250 улиц и дорог в Ленинском и Советском районах города.

«Дороги как асфальтовые, так и грунтовые. Вода и тяжелая спецтехника, брошенная на ликвидацию последствий ЧС, сделали свое дело, поэтому работаем поэтапно. Там, где возможно, предварительно выравниваем грейдером и делаем ямочный ремонт», — написал Козупица.

Мэр пояснил, что для восстановления каждой дороги проводится оценка и составляется смета — но только после того, как с них вывозится принесенный паводком мусор. Приоритет отдается социальным маршрутам, то есть направлениям, которые ведут к больницам, школам, детским садам, а также там, где наиболее важен общественный транспорт. В этом, по словам Василия Козупицы, местная администрация учитывает мнения местных жителей.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее в МЧС рассказали о восстановлении Оренбургской области после паводка.