ВС России нанесли удар по Снегиревке в Херсонской области

ВС России ударили по населенному пункту Снегиревка в Херсонской области, где проходят украинские эшелоны. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью удара стали украинские эшелоны с техникой, а также боеприпасами.

До этого Вооруженные силы Украины ударили ракетами HIMARS по зданию Социального фонда в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Позже глава региона сообщил, что у местной жительницы случился сердечный приступ после атаки ВСУ. Врачи пытались оказать ей помощь, однако спасти ее не удалось.

Незадолго до этого в части региона, подконтрольной РФ сообщили, что поселок Днепряны был атакован беспилотниками ВСУ. В результате атаки один из частных домов получил сильные повреждения. По словам Сальдо, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция.