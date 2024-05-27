Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли удар по Снегиревке в Херсонской области

ВС России ударили по Снегиревке, где проходят украинские эшелоны

close
100%
Reuters

ВС России ударили по населенному пункту Снегиревка в Херсонской области, где проходят украинские эшелоны. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью удара стали украинские эшелоны с техникой, а также боеприпасами.

До этого Вооруженные силы Украины ударили ракетами HIMARS по зданию Социального фонда в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Позже глава региона сообщил, что у местной жительницы случился сердечный приступ после атаки ВСУ. Врачи пытались оказать ей помощь, однако спасти ее не удалось.

Незадолго до этого в части региона, подконтрольной РФ сообщили, что поселок Днепряны был атакован беспилотниками ВСУ. В результате атаки один из частных домов получил сильные повреждения. По словам Сальдо, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами