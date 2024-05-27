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Россиян предупредили об опасности контакта с медузами для здоровья

Биолог Темерева: людям лучше избегать контакта с медузами

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Unsplash

Контакт человека с медузой может навредить его здоровью, поэтому лучше его избегать. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор, доктор биологических наук Елена Темерева.

«У медуз есть стрекательные клетки, они срабатывают при механическом воздействии, если человек случайно заденет их рукой, ногой, телом. Они кожу протыкают, выделяют яд. Яд в целом неприятен <...>. Может быть индивидуальная реакция аллергического плана», — уточнила эксперт.

По ее словам, во время наплыва медуз лучше отказаться от купания и нахождения в воде. Если же контакт с медузой все же произошел, важно промыть рану пресной водой, смыть слизь и следить за реакцией организма. Лучше всего обратиться к врачу, заключила Темерева.

Международная группа ученых из Дании и Германии до этого установила, что карибские медузы способны обучаться на гораздо более сложном уровне, чем считалось прежде. Оказалось, что медузы способны оценивать окружающие их контрасты и запоминать удачные и неудачные маневры, повышая эффективность своего передвижения. Несмотря на отсутствие мозга, медузы учатся так же быстро, как плодовые мухи и мыши.

Ранее ученые объяснили причины нашествия медуз в Анапе.

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