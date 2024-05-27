Женщина пострадала в результате обрушения ж/д платформы в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения железнодорожной платформы на станции Садовая в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 26 мая. В результате частичного обрушения конструкции травмы получила 65-летняя женщина, которой понадобилась госпитализация. В связи с этим Следком завел дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время СК устанавливает все детали случившегося.

До этого в Ярославле электровоз совершил наезд на местную жительницу. Инцидент произошел 23 мая у станции «Молот». Как рассказали правоохранители, 35-летняя местная жительница шла вдоль железнодорожных путей с включенным на громкую связь телефоном и не услышала приближающийся поезд, хотя машинист подавал сигналы. В результате женщина оказалась под колесами тепловоза. Ее доставили в больницу.

Ранее в Подмосковье восстановили движение поездов после пожара на электричке.