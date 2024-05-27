В Уфе построили дом с фасадом из солнечных панелей

В Уфе ввели в эксплуатацию первый многоквартирный дом, фасад которого полностью состоит из солнечных панелей. Об этом говорится в сообщении разработчика решения, компании «Юнигрин», поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

Солнечный фасад, который был использован в качестве облицовочного материала — альтернатива обычному вентилируемому фасаду с функцией генерации электроэнергии.

Реализация стала самым крупным решением на рынке применения солнечных батарей в России. Мощность фасада составляет 180 кВт. Выработанная электроэнергия будет использоваться для освещения общественных пространств, работы лифтов и домофонов, что позволит жильцам экономить около 30% на электроэнергии ежегодно, или до 600 000 рублей.

Согласно расчетам, ежегодно такие фасады будут снижать энергопотребление из сети на 150 тысяч кВт*ч.

Как сообщили в компании-разработчике, в ближайшие годы дома с аналогичным фасадом могут появиться в Москве.

Ранее стало известно, что застройщики вернулись в российские малые города.