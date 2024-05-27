Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе построили дом с фасадом из солнечных панелей

В Уфе построили дом, фасад которого полностью состоит из солнечных панелей

close
100%
Юнигрин энерджи

В Уфе ввели в эксплуатацию первый многоквартирный дом, фасад которого полностью состоит из солнечных панелей. Об этом говорится в сообщении разработчика решения, компании «Юнигрин», поступившем в распоряжение «Газеты.Ru».

Солнечный фасад, который был использован в качестве облицовочного материала — альтернатива обычному вентилируемому фасаду с функцией генерации электроэнергии.

Реализация стала самым крупным решением на рынке применения солнечных батарей в России. Мощность фасада составляет 180 кВт. Выработанная электроэнергия будет использоваться для освещения общественных пространств, работы лифтов и домофонов, что позволит жильцам экономить около 30% на электроэнергии ежегодно, или до 600 000 рублей.

Согласно расчетам, ежегодно такие фасады будут снижать энергопотребление из сети на 150 тысяч кВт*ч.

Как сообщили в компании-разработчике, в ближайшие годы дома с аналогичным фасадом могут появиться в Москве.

Ранее стало известно, что застройщики вернулись в российские малые города.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами