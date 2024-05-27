В Вешенской прошел литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна»

В станице Вешенской Шолоховского района с 24 по 25 мая прошел всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна», сообщается на сайте правительства Ростовской области.

В 2024 году фестиваль посвящен 119-й годовщине со дня рождения советского писателя Михаила Александровича Шолохова.

В фестивале приняли участие более 150 творческих коллективов из разных регионов России и 240 мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Шолоховская весна» была, есть и будет одним из самых уникальных и живых событий Дона и России. Это поистине народный праздник», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Гости фестиваля могли послушать концерт коллектива VivaMuse, посмотреть театрализованное представление казачьих куреней, посетить выставку-ярмарку «Город мастеров» и другие активности.

«В художественном мире произведений Шолохова семья является опорой и защитой, где сохраняется главное — любовь и почитание родителей, культура и донские традиции», — добавил Гуськов.

Также на набережной Дона прошел традиционный гала-концерт.