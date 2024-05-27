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Психолог объяснила, как развить у подростка осознанное отношение к жизни

Психолог Савкова: беседы помогут развить у ребенка осознанное отношение к жизни

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Freepik.com

Чтобы развить у подростка осознанное отношение к себе и окружающему миру, важно обсуждать с ним все, что происходит в его жизни. Такой совет в интервью РИАМО дала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова. В ходе бесед, по ее словам, необходимо спрашивать у ребенка, как он относится к тому или иному событию, и что он хотел бы изменить.

«Если подросток ошибся — не беда. Демонстрируйте собственным примером, как нужно доводить дела до конца и нести ответственность за свои слова и решения. Важно избегать поучительных разговоров, поскольку они малоэффективны и нарушают контакт с ребенком», — отметила специалист.

Она добавила, что поддержка и внимание к эмоциям ребенка способствуют его личностному росту.

До этого Савкова рассказала, как помочь подростку справиться со стрессом. По ее словам, человек лучше воспринимает действительность, когда он хорошо себя чувствует физически. Для этого необходимо соблюдать режим сна и питания, а также научиться отдыхать и восстанавливать силы.

Психолог семейного центра «Преображение» Марина Волкова в свою очередь объяснила, как настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Родителям важно создать психологически комфортную обстановку, чтобы подросток мог настроиться на позитивные мысли, отметила она.

Ранее родителям рассказали о последствиях гиперопеки при воспитании детей.

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