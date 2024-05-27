Прокуратура выступила в суде против смягчения меры пресечения генералу Попову

Прокурор во время заседания в 235-ом гарнизонном военном суде не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщил журналистам адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.

«Прокурор не поддержал ходатайство следователя», — сказал он.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций, предназначенных для фронта. Это дело стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. Ранее арестовали экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых подозревают в получении взяток.

По данным «Коммерсанта», следствие не нашло подтверждений наличия у генерала крупных сумм, кроме проигрыша 30 млн рублей у букмекеров.

Ранее генерал Попов прокомментировал решение суда, оставившего его в СИЗО.